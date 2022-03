Valot sammuvat lauantaina ilmaston ja luonnon puolesta

Maailmanlaajuista ympäristötapahtumaa WWF:n Earth Houria vietetään jälleen lauantaina 26. maaliskuuta kello 20.30–21.30. Valomerkkiä ilmaston ja luonnon puolesta näytetään lähes 200 maasta. Maailmalla tapahtumassa ovat mukana tutut maamerkit, kuten esimerkiksi Sydneyn oopperatalo, Colosseum, Brandenburgin portti Berliinissä, Empire State Building New Yorkissa, Malesian Kuala Lumpurin kaksoistornit sekä Rio de Janeiron Kristus-patsas.

Suomessa valot sammuvat muun muassa Turun tähtitornista, Helsingissä Yleisradion linkkitornista ja Presidentinlinnalla, Lahdessa Sibeliustalosta, Tampereen Näsinneulasta ja Särkänniemen huvipuistoalueelta sekä Jyväskylän Ylistön sillalta. Myös yritykset ovat laajasti mukana näyttämässä valomerkkiä ilmaston ja luonnon puolesta.

Lisäksi Turussa muun muassa osa kirkoista pimenee tapahtuman ajaksi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ottaa osaa Earth Houriin sammuttamalla valot Mikaelinkirkosta, Turun tuomiokirkosta ja Martinkirkosta.

Turun seudulla esimerkiksi Lieto osallistuu tapahtumaan sammuttamalla katuvalaistus Liedon keskustan alueella.

– Earth Hourin tavoite on luoda aktiivinen yhdessä tekemisen ilmapiiri, sillä vain yhdessä meidän on mahdollista saada muutosta aikaan. Ei vain tunnin ajan, vaan tunnista toiseen. Samalla on muistettava, että vaikka jokainen pieni teko on tärkeä, päävastuun ympäristönsuojelussa tulee olla päättäjillä ja talouselämän vaikuttajilla, toteaa tiedotteessa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF:n Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä 2007, jolloin siihen osallistui yli kaksi miljoonaa ihmistä. 2008 tapahtuma laajeni maailmanlaajuiseksi. Suomessa Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran 2009.

