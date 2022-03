Rauma jakaa tapahtumatukea ravintola- ja tapahtuma-alalle

Rauman kaupungin tämän vuoden tapahtumatukea koskeva haku on käynnistynyt. Tuki on haettavissa 18. huhtikuuta kello 16 saakka. Myöntämisperusteet ja sähköinen hakulomake löytyvät verkosta. Haun tavoitteena on löytää uusia houkuttelevia tapahtumakonsepteja, jotka tuovat Raumalle kävijöitä ja matkailijaryhmiä ympäri vuoden.

Tukea myönnetään 2022 järjestettäville uusille tapahtumille, ja se suunnataan ravintola- ja tapahtuma-alan toimijoille. Tukea voidaan myöntää enintään kolmelle tapahtumalle ja yhteensä korkeintaan 40 000 euroa. Tapahtumaa tulee markkinoida myös Rauman seudun ulkopuolelle ja kävijöitä tavoiteltava muualtakin kuin Rauman seudulta.

Nyt jaettavan tuen tarkoitus on edesauttaa kaupungin palvelu- ja matkailualan yrityksiä ja tapahtuma-alan toimijoita selviämään koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

– Tapahtumien järjestäjät ottavat aina taloudellisen riskin ja tapahtumien järjestäminen varsinkin lyhyen kesäsesongin ulkopuolella on haasteellista. Tuki mahdollistaa vaikuttavuudeltaan merkittävien tapahtumien toteuttamisen myös sesongin ulkopuolella, kertoo tiedotteessa kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen.

– Kannustamme ideoimaan ja toteuttamaan usean toimijan yhteistyössä kokonaisuuksia, jotka saavat ihmiset viihtymään ja tuovat vierailijoita kauempaa kaupunkiimme myös hiljaisempina aikoina. Tapahtumat lisäävät myös kuntalaisten viihtymistä omassa kotikaupungissaan, jatkaa Saarinen.

Hakemukset käsitellään kaupunkikehitysyksikössä, ja tukipäätökset tekee kaupunginhallitus.