80 vuotta täyttäneet saavat Salossa neljänsiä koronarokoteannoksia myös ilman ajanvarausta

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee neljänsiä rokoteannoksia kaikille 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuville. Salossa rokotteen voivat saada kaikki 1942 ja aiemmin syntyneet sekä hoivakotien asukkaat.

Neljäs koronarokote voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Jos 80 vuotta täyttänyt tai iäkkäiden hoivakodissa asuva on saanut kaksi rokoteannosta ja sairastanut koronataudin, niin kolmatta annosta suositellaan kolmen kuukauden kuluttua sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta sen mukaan kumpi on ollut viimeisin. Ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen rokotteen saa ilman ajanvarausta Saktan koronarokotuspisteestä osoitteessa Karjalankatu 2–6. Rokotuksia annetaan maanantaisin kello 10–19, tiistaisin kello 8–15, keskiviikkoisin kello 8–15 ja torstaisin kello 8–15.

Koronarokotukseen voi tulla myös ajanvarauksella. Ajan voi varata sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 02 772 3605 arkisin kello 8–14. Ajanvaraus toimii takaisinsoittojärjestelmällä.

