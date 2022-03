Hätäpuheluun vastattiin keskimäärin neljässä sekunnissa – yhä useampi tehtävä välitettiin sosiaalitoimelle

Hätänumeroon tehtiin viime vuoden aikana 7 600 hätäilmoitusta vuorokaudessa. Ilmoituksista 53 prosenttia välitettiin tehtäväksi viranomaisille. Välitettyjen tehtävien määrä nousi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhteensä hätäkeskuslaitoksessa käsiteltiin 2 782 980 hätäilmoitusta. Kokonaismäärä pysyi samalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna. Avuntarvitsijan hätäilmoitukseen vastattiin keskimäärin neljässä sekunnissa.

2021 jatkunut koronakriisi ja siihen liittyneet yhteiskunnan varautumistoimenpiteet heijastuivat myös hätäkeskustoimintaan. Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan koronakriisin vaikutukset näkyivät hyvin erityisesti alkuvuoden aikana, jolloin yhteiskunnan eri rajoitustoimenpiteet ja suositukset olivat laajasti käytössä.

– Tällöin hätäilmoitusmäärät olivat selvästi pienemmät kuin aiempina vuosina. Kiireisintä taas oli kesäkuukausina, ja hätäilmoitusmäärät kasvoivat nopeasti jo toukokuun–kesäkuun aikana. Juhannuksena oli yksittäisinä tunteina jopa historiallisen kiireistä, kun ihmiset viettivät vapaammin aikaa ja kelitkin olivat suotuisat. Juhannusviikonloppuna ilmoitusten määrä oli jopa 18 prosenttia suurempi kuin normaalina viikonloppuna. Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toimintamallin ja ammattitaitoisen henkilöstön ansioista hätäkeskustoiminta kyettiin kuitenkin henkilöstön lomakaudesta huolimatta turvaamaan, toteaa Hopearuoho tiedotteessa.

Viime vuonna kaikista käsitellyistä hätäilmoituksista 1 488 290 johti tehtävän välittämiseen toimivaltaiselle viranomaistaholle. Välitetyt tehtävät jakautuivat seuraavasti: terveystoimi 56 prosenttia, poliisi 34 prosenttia, pelastus kuusi prosenttia ja sosiaalitoimi neljä prosenttia.

– Sosiaalitoimen kohdalla tehtävämäärä on jatkanut kasvuaan jo runsaat viisi vuotta. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat tietoisempia siitä, että kiireellisistä sosiaalitoimen tehtävistä ilmoitetaan hätänumeroon. Toisaalta myös ihmisten puuttumiskynnys erilaisiin tilanteisiin on madaltunut. Esimerkiksi alaikäisten kiireellisen hoidon- ja huolenpidontarpeen arviointi tehtävien määrä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Hopearuoho.

Virheellisten ilmoitusten kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Hopearuohon mukaan virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavista tahosta.

– Vuonna 2021 hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä noin 620 770 virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuksen hoidettavaksi. Virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Virheellisistä ilmoituksista ilkivaltaisten ilmoitusten osuus oli 41 000. Ilkivaltaisista ilmoituksista teemme tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille, sillä jokainen virheellinen yhteydenotto hätäkeskukseen voi viivästyttää oikean avuntarvitsijan palvelua, sanoo Hopearuoho.