Lähes 30 hanketta sai rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan

Maa- ja metsätalousministeriö tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa ohjaamalla avustusrahoitusta vieraslajien torjuntatoimiin. Rahoitushaussa avustettuja hankkeita käynnistyy yhteensä 27 kappaletta.

Toisella hakukierroksella loppuvuodesta 2021 hakemuksia saapui hankehausta vastaavaan Kainuun Ely-keskukseen 37 kappaletta. Haettu avustussumma oli noin 1,21 miljoonaa euroa, ja rahaa oli hakukierroksella jaossa 580 000 euroa.

Kainuun Ely-keskuksella on valtakunnallinen Ely-keskusten vieraslajitehtävien koordinaatiovastuu, joten avustuspäätökset on tehty Kainuussa, mutta avustushakemukset ja hankkeet on valittu ja käsitelty tiiviissä yhteistyössä kaikkien alueellisten Ely-keskusten kanssa. Menettelyllä varmistettiin kunkin hankkeen kohdalla paras mahdollinen paikallistuntemus avustuspäätöksiä tehtäessä.

Ely-keskuksen mukaan avustuksia hakivat sekä kunnat, kaupungit, yhdistykset että yhteisöt. Avustusta myönnettiin varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin sekä hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia. Lisäksi avustusta myönnettiin myös vieraslajineuvontaan ja torjuntatoimenpidekokeiluihin. Avustusta voitiin myöntää lähtökohtaisesti enintään puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolen rahoituksesta hakija kattaa omalla rahoituksella, johon voi sisältyä myös talkootyötä.

Rahoitetuissa hankkeissa torjutaan haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon. Hankkeiden on myös toteutettava haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa. Rahoitetuissa hankkeissa painotettiin varsinaisia torjuntatöitä, jotka kohdistuivat luonnonsuojelualueille, virkistysalueille tai niiden lähialueille sekä rantaluontoon ja saaristoon. Monessa rahoitetuissa hankkeissa osallistetaan myös nuoria vieraslajien torjuntaan.