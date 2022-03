JANE ILTANEN

Ukrainalaistia laivanrakentajia on palannut Turun seudulta kotimaahansa arviolta 150. Sota on vaikeuttanut myös teräksen saantia. Rauman telakalta kerrotaan, että hankkeita hidastetaan, kun teräslevyjä ei ole saatavilla. Turun telakalle (kuvassa) terästä on vielä saatu.