Oatlyn kaurajuomassa havaittiin vatsakipuja aiheuttava bakteeri – erä vedettiin pois myynnistä

Ruotsalainen Oatly AB vetää myynnistä litran pakkauksissa myydyn Oatly kaurajuomaerän. Erässä on todettu Bacillus Cereus -bakteerin kasvua, mikä voi aiheuttaa vatsakipuja.

Erän parasta ennen -päiväys on 01.12.2022 ja erätunnus 1335T4.

Oatlyn kaurajuomaa on ollut myynnissä tammikuun loppupuolelta alkaen K- ja S-ryhmän sekä Halpahallin myymälöissä. Jakelua on ollut myös Wihuri Oy:n kautta, josta ainakin Oda Finland Oy:lle on toimitettu tuotetta välitettäväksi verkkokauppa-asiakkaille.

Oatly AB neuvoo kuluttajia olemaan käyttämättä tämän erän tuotetta ja ottamaan yhteyttä yritykseen sähköpostilla osoitteeseen info.fi@oatly.com

Myös Ruokavirasto hoitaa asiaa.