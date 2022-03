Hämmentävää

Koko uutinen saa minut äimäksi. En tiedä onko omituisuutta jutussa vai tuossa tutkimuksessa, luultavasti molemmissa.



Ensinnäkään ei kerrota, miten tutkimus tehtiin, ei virhemarginaaleja, ei sitä, mitä kysyttiin jne.



Tutkimuksen teettäjäkin jää vähän epäselväksi. "Tutkimus aloitettiin vuonna 2016 yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa. EPSI Rating on riippumaton ja voittoa tavoittelematon..." Siis maksaako RT tämän tutkimuksen vai hyvän hyvyyttäänkö EPSI näitä tekee? Mitä mahtaa tarkoittaa tuo "yhteistyö"?



"tyytyväisyys on... selvästi korkeampaa, kuin asiakastyytyväisyys pankin, matkapuhelin- tai laajakaistaoperaattorin, sähkönmyyntiyhtiön, tai vakuutusyhtiön asiakkaana." Mitä siitä? Ostettu hyödykehän on aivan erityyppinen. Muut myyvät jatkuvaa palvelua, rakennusala kertaostoksena lähinnä materiaa eli sen asunnon.



"Tuloksista voidaan myös todeta yleisväestön kuvan rakennusalasta muuttuneen astetta positiivisemmaksi, samalla kun uusien asuntojen ostohalukkuus on selkeästi nousussa." On myönnettävä, että Turusta katsoen asia voi olla eri kuin koko maassa, mutta minun tuttavapiirissäni kuva rakennusalasta ei ole muuttunut yhtään positiivisemmaksi, sanoisin päin vastoin. Enkä tiedä ketään, joka hinkuaisi asuntoa esim. nousevasta Linnanniemestä.



"Tyytyväisyyden taso on myös Pohjoismaisittain tarkasteltuna erittäin korkea." "– Näin marginaaliset erot yritysten välillä kärjessä ovat harvinaisia." Tässä on vähän samaa tuntua kuin diktatuurien äänestyksissä, joissa 99 % kansasta kannattaa diktaattoria... Jopa EPSIn edustajan on todettava, että tyytyväisyys on ällistyttävän tasaista: kaikki hommaan osallistuvat saavat lähes pelkkää kehua.



Toivoisin hieman laadukkaampaa uutisointia.

