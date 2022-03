Viemärityö haittaa liikennettä Uittamolla

Viemäri- ja vesijohtotyö haittaa liikennettä Uittamon Rykmentintiellä huhtikuun puoliväliin asti. Töitä tehdään Hellekadun ja Hukankujan välillä. Paikalla on yksi ajokaista pois käytöstä ja alueella on poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa

Työt käynnistyvät tänään maanantaina ja päättyvät torstaina 14. huhtikuuta.