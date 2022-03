Ostitko näitä patukoita välipalaksi? Pähkinöistä löytynyt hometoksiinia

Ruokavirasto kertoo, että Foodin Oy vetää myynnistä joitakin eriä välipalapatukoita. On tullut ilmi, että tuotteisiin käytetyissä parapähkinöissä on mitattu lainsäädännön rajat ylittävä määrä aflatoksiinia, joka on hometoksiini.

Näitä tuote-eriä on toimitettu markkinoille loppuvuodesta 2021 ja niitä on voinut ostaa SOK:n, K-ryhmän ja Ruohonjuuri-ketjun myymälöistä, joistain yksittäisistä luontaistuotemyymälöistä sekä foodin.fi -verkkokaupasta.

Kyseisen erän tuotteen ostaneet voivat palauttaa tuotteen sinne, mistä se oli ostettu. Asiakkaalle luvataan hyvitys tai vaihto toisen erän tuotteeseen. Jos tuote on tilattu yrityksen verkkokaupasta, tuotetta ei tarvitse palauttaa, mutta kuva tuotteista ja eränumeroista pyydetään lähettämään.

Tarkempia tietoja kuluttajille on yrityksen nettisivuilla.