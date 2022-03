The Guardian: Kiinassa lentokone pudonnut maahan, 133 ihmisen kohtalosta ei vielä tietoa

Kiinalainen lentokone on pudonnut maahan, kertoo The Guardian. Koneessa on lehden mukaan 133 ihmistä, mutta tietoa menehtyneistä tai hengissä selvinneistä ei vielä ole. Boeing 737 -tyyppiä oleva kone putosi maaseudulla, ja putoaminen aiheutti The Guardianin käyttämien lähteiden mukaan tulipalon vuorenrinteellä. Kone oli noussut aamulla Suomen aikaa Kunmingin kaupungista, mutta ei tullut perille kohteeseensa. Uutistoimisto AFP ei saanut vastausta kysymyksiinsä China Eastern -lentoyhtiöltä.