Keittolounasta ja leivonnaisia työväenopiston aulassa

Johan Gräsbeck otti Café Dominicin haltuunsa talvella 2019, aikana, jolloin Gräsbeck ajatteli koronatilanteen jo helpottavan. Pandemia kuitenkin haastoi vielä tuoretta kahvilanpitäjää. Nyt kuluvan vuoden helmikuussa, hiihtolomaviikon jälkeen, Turun suomenkielisen työväenopiston opistotalon aulassa sijaitseva Café Dominic on ollut jälleen avoinna normaalisti maanantaista torstaihin.

– Café Dominicin asiakaskunta koostuu pääasiassa Turun suomenkielisen työväenopiston opiskelijoista, lähialueella työskentelevistä sekä alueella asuvista henkilöistä. Työväenopiston toiminta vaikuttaa suoraan myös meidän aukioloaikoihin.

– Toki meillä on nyt tavoitteena tehdä kahvilaa enemmänkin tunnetuksi, ja toivomme ihmisten löytävän tänne sekä lounaalle että kahville kauempaakin. Samalla puntaroimme, jos voisimme pitää kahvilaa auki myös perjantaisin, Gräsbeck jatkaa.

Gräsbeckille paikka oli jo ennestään tuttu, ennen kuin hän alkoi pitää Café Dominicia.

– Kuljetin tytärtäni tähän lähelle kouluun ja monta kertaa tein täällä etätöitä sillä aikaa kun tyttäreni oli koulussa. Kun kahvila haki uutta vetäjää, kiinnostuin paikasta, Gräsbeck hymyilee.

Gräsbeck kertoo, että kahvilan toiminta jatkuu ainakin aluksi vastaavalla konseptilla kuin edellisenkin kahvilapitäjän aikana. Kahvila on avoinna samoina päivänä kuin työväenopistollakin on toimintaa. Kahvilassa on tarjolla keittolounasta, johon sisältyy ruokajuoma, leipä, levite sekä kahvi tai tee. Lisäksi kahvilan vitriinissä on tarjolla itse valmistettuja suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä leipiä.

– Valmistamme kaikki tarjottavat ruuat sekä leivonnaiset itse.

Gräsbeck jatkaa, että hän itse on vaihtanut alaa nyt aikuisena ja opiskelee kokiksi.

– Leipominen on se, missä kaipaan vielä harjoittelemista. Onneksi olemme saaneet tänne ammattitaitoisia leipureita. Samalla saan itsekin oppia siltä puolelta.

Tällä hetkellä 60-paikkaisen viihtyisän Café Dominicin lounaat koostuvat pääasiassa keitoista. Gräsbeckin mukaan välillä voi lounaalla olla tarjolla muutakin.

– Tavoitteemme on kuitenkin se, että lounaan hinta on huokea. Tämän vuoksi keittolounas on hyvä ja monipuolinen vaihtoehto. Lounastarjonnan suunnittelemme aina jokaiselle viikolle erikseen. Käytämme pääasiassa lähialueen tuotteita.

Vierailuviikolla Café Dominicissa oli tarjolla ukrainalaisia perinneruokia ja leivonnaisia. Kahvilassa halutaan näin olla mukana tukemassa Ukrainaa kriisissä.

– Olemme mukana Suomen Punaisen Ristin keräystoiminnassa, ja kahvilassa on keräyslipas ja ohjeistus keräykseen.

Ukrainalaisena perinneruokana tarjolla oli okroshkakeittoa, ukrainalaista makkarakeittoa.

– Makeista leivonnaisista meillä nousi suosikiksi ukrainalainen monikerroksinen hunajakakku.

Café Dominicilla on myös pitopalvelua. Lisäksi kahvilatilassa voi viettää yksityistilaisuuksia kuten syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, kokouksia tai muita illanviettoja.

