Sunnuntaina Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen iltapäivällä hieman ennen puoli yhtä Pumppulahteen Karjaalle. Sivullinen oli havainnut jäihin vajonneen henkilön.

Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa veden varaan joutunut henkilö roikkui jään reunasta. Yksikkö pelasti henkilön jäistä ja ensihoitoyksikkö otti potilaan hoitoonsa. Potilaalla ei arvioitu olevan hengenvaaraa.

Pelastuslaitos muistuttaa, että kevätaurinko tekee jään kantavuuden arvioinnista entistä hankalampaa. Jäänpinnan paksuus vaihtelee ja jääkansissa on heikkoja kohtia, joita on vaikea havaita. Jää haurastuu ja jopa monikymmensenttinen jää voi pettää alta. Mikäli jäillä on välttämätöntä liikkua, on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja varautua pelastautumiseen jään pettäessä ja pitää mukana vähintään naskalit.