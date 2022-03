Turku aikoo palkata 35 filippiiniläistä sairaanhoitajaa vanhuspalveluihin: tavoitteena työvoimapulan paikkaaminen

Turun kaupungin vanhuspalveluissa on erittäin suuria haasteita hoiva- ja hoitohenkilöstön rekrytoinnissa. Suunnitteilla on, että yhtenä rekrytointikeinona kokeiltaisiin kansainvälistä rekrytointia ja palkattaisiin 35 filippiiniläistä sairaanhoitajaa hoiva-avustajan tehtäviin. Asiaa on tarkoitus esittää Turun kaupunginhallitukselle maanantaina 21. maaliskuuta.

Vanhusten asumispalveluissa vanhuspalvelulain edellyttämä minimihenkilöstömitoitus muuttuu 1. huhtikuuta 2023. Vähimmäismitoituksen saavuttaminen tarkoittaa Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa 113 uuden työntekijän palkkaamista edellä mainittuun päivämäärään mennessä. Todellisuudessa työntekijöiden tarve on vielä suurempi, sillä luku ei pidä sisällään sijaistarvetta. Asumispalveluissa oli helmikuussa 2022 avoimena 126 vakanssia.

Myös kotihoidon työvoimapula on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Avoimiin vakansseihin on ollut vain yksittäisiä hakijoita ja helmikuussa 2022 avoimena oli 111 vakanssia.

– Olemme yrittäneet löytää hoitajapulaan ratkaisuja monin eri keinoin, mutta olemme erittäin hankalassa tilanteessa. Henkilöstömme on joutunut joustamaan aivan liikaa ja ilman näin sitoutunutta kaupungin hoitohenkilöstöä emme selviäisi. Emme voi kuitenkaan loputtomasti kuormittaa nykyisiä työntekijöitämme. Yksi keino on kansainvälinen rekrytointi, jota haluaisimme lähteä kokeilemaan, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta kertoo tiedotteessa.

Kansainvälisen rekrytoinnin osalta Turku on tutustunut eri kaupunkien toimintamalleihin, ja vertailua on tehty muun muassa Tampereen kanssa. Tehdyn vertailun perusteella Turku valitsisi yhteistyökumppanikseen Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy:n, joka on Sarastia Rekry Oy:n kilpailuttama.

Silkkitie Oy:n kautta Turun vanhuspalveluihin tulisi 35 filippiiniläistä sairaanhoitajaa hoiva-avustajiksi. Heistä 86 prosenttia sijoittuisi vanhusten asumispalveluihin ja 14 prosenttia kotihoitoon.

Hoiva-avustajiksi Turun kaupungille rekrytoitavat hoitajat ovat suorittaneet Filippiineillä sairaanhoitajan tutkinnon. He eivät voi kuitenkaan suoraan toimia sairaanhoitajina Suomessa, joten työsuhteen aikana hoitajat kouluttautuvat lähihoitajiksi tai sairaanhoitajiksi ja suorittavat Valviran vaatimat laillistukset.

Filippiineillä on ylitarjontaa ammattitaitoisista hoitajista, ja parhaillaankin maassa on 300 000 työtöntä ammattitaitoista hoitajaa.