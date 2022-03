Turun yliopisto vihkii 15 kunniatohtoria toukokuun tohtoripromootiossa. Heidät vihitään kunniatohtoreiksi merkittävien tieteellisten ansioiden, Turun yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön tai vaikuttavan yhteiskunnallisen toiminnan perusteella.

Tohtoripromootio järjestetään 26.-27.5.2022. Kunniatohtorit vihitään Turun Logomossa järjestettävässä tohtoripromootiossa perjantaina 27.5. kello 11 alkaen.

Humanistisen tiedekunnan kunniatohtoriksi on valittu Leedsin yliopiston jälkikoloniaalisten ja diasporakirjallisuuksien professori John McLeod vaikuttavan kansainvälisen uran sekä suomalaisten tutkijoiden kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreikseen professori Adil Bagirovin Federation University Australiasta sekä ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinnan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Professori Bagirov vihitään kunniatohtoriksi hänen merkittävistä ansioistaan epäsileän ja globaalin optimoinnin aloilla sekä tunnustuksena hänen tekemästään pitkäaikaisesta yhteistyöstä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Ympäristövaikuttaja ja yrittäjä Saara Kankaanrinta vihitään kunniatohtoriksi esimerkillisestä toiminnastaan ympäristön, erityisesti Itämeren hyväksi sekä yhteistyöstään Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lääketieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta vihkivät yhteiseksi kunniatohtorikseen Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holsteinin. Lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreiksi vihitään professori Beat Imhof Geneven yliopistosta ja professori Gabriele Meyer Halle-Wittenbergin Martin Luther -yliopistosta.

Tohtori Miriam Holstein vihitään kunniatohtoriksi ansioistaan Turun yliopiston strategisen yhteistyökumppani Bayer Nordicin toiminnan kehittäjänä sekä soveltavan lääketutkimuksen ja digitalisaatioon perustuvien investointien edistäjänä.

Professori Beat Imhof vihitään kunniatohtoriksi hänen ansioistaan haitallista soluliikennettä välittävien mekanismien löytäjänä tulehdustaudeissa sekä syövissä. Imhofilla on pitkäaikainen yhteys Turun yliopistoon.

Professori Gabriele Meyer vihitään kunniatohtoriksi ansioistaan hoitotieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kehittäjänä. Myös Meyerilla on Turun yliopistoon pitkäaikainen tutkimus- ja opetusyhteys.

Kauppakorkeakoulun kunniatohtoreiksi vihitään GRLI:n pääsihteeri Anders Aspling ja professori emerita Barbara Czarniawska Göteborgin yliopistosta.

Professori Aspling vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena työstään vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä, sekä avusta ja tuesta Turun kauppakorkeakoulun strategisessa kehittämisessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Professori emerita Barbara Czarniawska vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena työstään organisaatioteorian ja erityisesti laadullisen tutkimuksen metodologioiden ja metodien kehittämisessä. Hän on yhdistänyt tutkimuksissaan laadullisen tutkimuksen menetelmiä narratiiviseen lähestymistapaan. Tämän menetelmäkehityksen kautta Czarniawska on vaikuttanut keskeisesti Turun kauppakorkeakoulussa liiketaloustieteen alojen tutkimuskäytäntöihin.

Oikeussosiologian professori David Whyte vihitään oikeustieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen oikeuden ja yhtiövallan välistä suhdetta koskevalle uraauurtavalle tieteelliselle tutkimukselleen sekä pitkään jatkuneelle yhteistyölleen Turun yliopiston kanssa.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreikseen professori Anette Fasangin Humboldt-Universität zu Berlin -yliopistosta sekä professori James Hawdonin Virginia Tech -yliopistosta.

Professori Fasang on palkittu sosiaalisen eriarvoisuuden sekä elämänkulun ja perheväestötieteen tutkimukseen erikoistunut sosiologi. Hänet tunnetaan sekvenssianalyysimenetelmien kehittäjänä. Fasang on tehnyt lukuisia tutkimusprojekteja Turun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Professori James Hawdon on erikoistunut poikkeavuuden sosiologiaan sekä verkkovihan ja paikallisyhteisöjen tutkimukseen. Hän on esimerkiksi tarkastellut massaväkivaltaan liittyviä yhteisötason seurauksia Jokelassa ja Kauhajoella. Hawdonin yhteistyö Turun yliopiston kanssa on muun muassa vakiinnuttanut yhteistyösopimuksen Turun yliopiston ja Virginia Tech -yliopiston välillä.

Kasvatustieteiden kunniatohtoreiksi vihitään professori Martin Thrupp Waikaton yliopistosta sekä International Baccalaureate Organization -järjestön pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Professori Thrupp promovoidaan kunniatohtoriksi Turun yliopiston kanssa tehdyn pitkäaikaisen yhteistyön vuoksi sekä osoituksena laajemmasta myötävaikutuksestaan koko kasvatustieteiden alaan.

Kansainvälisen koulutusjärjestö International Baccalaureate Organizationin pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen promovoidaan kunniatohtoriksi osoituksena Turun yliopiston kanssa pitkään jatkuneesta yhteistyöstä sekä merkittävästä panoksestaan suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Heinonen on toiminut opetusministerinä vuosina 1994-2002 sekä opetushallituksen pääjohtajana vuosina 2016—2021.

Teknillinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreikseen professori Johanna Myllyharjun Oulun yliopistosta sekä kiinteistöneuvos Heikki Vaisteen.

Professori Johanna Myllyharju vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävästä toiminnastaan bioteknologisen tutkimuksen edistäjänä sekä pitkäjänteisestä työstään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä yhteisöissä ja organisaatioissa.

Kiinteistöneuvos Heikki Vaiste vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään yrittäjyyden edistäjänä ja alueellisena kehittäjänä, sekä Turun yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tukijana. Vaisteelle on myönnetty useita ansioristejä ja -mitaleja, muun muassa Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan Ritarimerkki.