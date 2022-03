Varsinais-Suomeen ennustetaan vain hieman viimevuotista vaikeampaa kelirikkoa

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan ennustetaan hieman viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä. Kelirikon muodostuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua. Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, jolla on positiivinen vaikutus kelirikon synnyn estymiseen. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan kelirikkotilanne on kuitenkin valtakunnallisesti katsottuna edelleen useita muita maakuntia helpompi.

Soratiet vettyivät lokakuun runsaiden sateiden takia, eivätkä tierungot ehtineet kuivua ennen marraskuun lopussa tapahtunutta nopeaa jäätymistä. Vettä voikin paikallisista olosuhteista riippuen olla yhä runsaitakin määriä tierakenteeseen sitoutuneena. Pohjaveden pinta on lähes koko alueella tavanomaista korkeammalla. Alueellamme paikoin tavallista runsaampi lumitilanne aiheuttaa sulamistilanteessa lisää vesikuormaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tiestö on routaantunut tänä talvena hieman keskimääräistä syvemmälle. Epätasaisesta routimisesta johtuvia pituushalkeamia voi esiintyä päällystetyllä tieverkolla paikallisesti.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen johdosta aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Ely-keskuksen mukaan sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on maakuntiemme tiestöllä ollut helppo. sillä yhtenäiset pakkaskaudet ovat pitäneet sorateiden pinnat pääsääntöisesti jäässä. Talviajan pintakelirikon hoito on vaatinut vähäisiä toimenpiteitä ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.

Tiestölle joudutaan asettamaan joka vuosi painorajoituksia kelirikon takia. Tänä vuonna on valtakunnallisesti odotettavissa vuosien 2020-2021 taso, eli noin 2 000 kilometriä painorajoitettua tietä.

Saaristoliikenteessä on helppo kelirikkotilanne ja lossi- ja yhteysalusliikenteelle on tiedossa vain vähäisiä haittoja. Saaristomeren ja Läntisen Suomenlahden saaristoalueilla on ollut alueesta riippuen 10–30 senttimetriä paksua kiintojäätä ja tasaista jäätä. Kihti on ollut koko talven avoin. Itäisellä Suomenlahdella on ollut 20–50 senttimetriä paksua kiintojäätä ja ulompana 2–25 senttimetriä paksua ajojäätä.

Yhteysalusliikenne on hoidettu pääsääntöisesti yhteysaluksilla talviaikataulujen mukaisesti. Jäiden lähtöjen ei oleteta aiheuttavan merkittäviä haittoja yhteysalusliikenteeseen.

Jäiden lähdöstä johtuvat jääkenttien liikkeet voivat kuitenkin aiheuttaa hetkellisiä häiriöitä lauttaliikenteeseen.