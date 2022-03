Kiinteistöveroilmoitukset saapuneet − lähes neljäsosa maksaa veron myöhässä

Kiinteistöveropäätökset ovat nyt Omaverossa. Ylitarkastaja Jukka Backlund Verohallinnosta sanoo, että kiinteistöverotuspäätös on syytä aina tarkistaa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden pitää ilmoittaa muutokset Verohallintoon viimeistään 2. toukokuuta. Henkilöasiakkaiden määräpäivä on 10. toukokuuta.

− Jos muutoksia ei ilmoita kiinteistöveroilmoituksella, vaihtoehtona on tehdä muutoksenhaku jälkeenpäin, mikä on hidas prosessi. Vuosittain tuhansilta kiinteistönomistajilta jää muutokset tekemättä määräaikaan mennessä, toteaa Backlund.

Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista veron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos kiinteistövero on 170 euroa tai enemmän.

− Tulevia eräpäiviä silmällä pitäen kannattaa ottaa käyttöön e-lasku, Backlund vinkkaa.

Viime vuonna lähes neljäsosa asiakkaista eli yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä, ja yksi prosentti ei maksanut veroa lainkaan. Vuonna 2021 kiinteistöveroa jäi maksamatta 16 miljoonan euron verran.

− Kannattaa tilata Verohallinnon e-lasku omassa verkkopankissa nyt, kun asia on ajankohtainen. Viimeistään e-lasku pitää tilata kolme viikkoa ennen kiinteistöveron eräpäivää. Silloin se tulee verkkopankkiin noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää. Viivästyskorko maksamattomalle verolle alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen, sanoo Backlund.

Kiinteistön tiedot kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti, jos kiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen on tehty perusparannusta tai rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut.

− Jos kiinteistöllä on tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella, kertoo Backlund.

2021 kaikkiaan 70 000 kiinteistönomistajaa 2,2 miljoonasta teki muutoksia kiinteistöveroilmoitukseensa. Backlundin mukaan valtaosa muutoksista koski nimenomaan rakennusten ominaisuuksia.