Littoistenjärven jään paksuutta arvuuteltiin jälleen – mittaustulos keskimääräistä huomattavasti paksumpi

Perinteinen Littoistenjärven jään paksuuden mittaaminen suoritettiin tänään keskiviikkona totuttuun tapaan poliisiviranomaisten valvonnassa. Mittaaminen liittyy Lions Club Littoisten vuosittain järjestämään jään paksuuden arvaamiskisaan. Kisan arpajaistuotot lahjoitetaan käytettäväksi nuorisotyöhön ja koululaisten stipendeihin.

Jään paksuutta on Littoisissa arvailtu jo vuodesta 1979. Tänään jään paksuudeksi mitattiin Ristikallion koulun edustalla 611 millimetriä, mikä on keskimääräistä mittaustulosta enemmän. Vuodesta 2003 lähtien laskettuna keskiarvo on 402 millimetriä. Kilpailun historian aikana jään paksuus on jäänyt ainoastaan yhden kerran mittaamatta, sillä vuonna 2020 järvi ei ollut mittaushetkellä jäässä.

Kisassa yksikään ei osunut arvauksessaan täysin oikeaan, mutta yhden millin päähän veikanneita vastaajia oli useampi. Kaksi voittajaa palkittiin kahvipalkinnoilla.