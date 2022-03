Nuorten häiriköinti muita nuoria kohtaan

Millään syyllä ei hyväksyä nuorten häiriköintiä, alistamista, pahoinpitelyä, uhkailua, kiristämistä tai varastelua. Hansan kauppakeskuksen sekä viranomaista poliisin ja sosiaali ja nuoriso puolen on todella pikaisesti pohdittava tilannetta ja tehtävä tilanteelle jotain. Yhteistyöhön on myöskin otettava lapsistaan vastuussa olevat vanhemmat.



Myöskin näyttää siltä, että pitäisikö rikoslakia muuttaa ja asettaa myöskin alle 15 vuotiaita rikosvastuuseen, esim jalkapanta valvontaa, jolla voitaisiin rajoittaa tälläisissä tapauksissa liikkumista alueellisesti ja ajallisesti.



Nämä nuoret ovat valinneet ihan väärän suunnan elämälleen, vaikka nykyisin on niin hyvät mahdollisuudet harrastuksiin, nuorisolle järjestettyihin nuorisotiloihin, koulutukseen. Tuo kierre on katkaistava, ennenkin siitä tulee yhteiskunnallisesti veronmaksajille liian kallis lasku.



Kaduilla ja kauppakeskuksissa on voitava liikkua pelkäämättä nuorison aiheuttamaa uhkaa kenellekään.

