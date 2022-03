S-ryhmä laajentaa skannaa ja maksa -palvelua myös Turkuun

S-ryhmä laajentaa kerää ja skannaa -palveluita, joita se on testannut muutamassa myymälässä parin vuoden ajan. Asiakkaiden suosion perusteella palvelu on tulossa tänä vuonna kaikkiaan noin 30 Prismaan. Turun seudulla palvelu tulee parhaillaan remontoitavaan Tampereentien Prismaan, jonka on määrä avautua uudistettuna joulun alla.

Kerää ja skannaa -palvelussa asiakas kerää ostoksensa suoraan ostoskasseihin ja skannaa ne jo myymälää kiertäessä. Ajatuksena on välttyä jonottamiselta ja ostosten pakkaamiselta kassalla.

Turun seudulla samanlaista maksamisen tapaa on käyttänyt ainakin tavarataloketju Ikea.