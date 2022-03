Ukrainalaisia halutaan auttaa myös rahallisesti – Lounais-Suomen poliisi vastaanottanut harvinaisen paljon pienkeräysilmoituksia

Viimeisen reilun kahden viikon aikana Lounais-Suomen poliisi on vastaanottanut jo parikymmentä pienkeräysilmoitusta, joissa kerätään varoja ukrainalaisten auttamiseen. Normaalisti Lounais-Suomen poliisi saa noin 40 ilmoitusta vuodessa.

Pienkeräys on yleishyödyllisen toiminnan ja muun kansalaistoiminnan rahoittamiseen tarkoitettu keräys, jonka järjestäminen edellyttää aina kirjallisen ilmoituksen tekemistä poliisille. Pienkeräys voi kestää enintään kolme kuukautta ja sen kautta voidaan kerätä rahaa yhteensä 10 000 euroon saakka. Rahankeräyksestä pienkeräys eroaa siten, että rahankeräyksessä ei ole enimmäissummaa.

Pienkeräyksen järjestäjänä voi toimia yhdistys, säätiö tai kolmesta yksityishenkilöstä koostuva ryhmä. Poliisin mukaan ennen keräystä kannattaa miettiä tarkasti keräyksen ensisijainen ja toissijainen kohde, jota varten varoja kerätään.

– Hyvä keräyskohde on konkreettinen ja yleishyödyllinen. Keräyksen päätyttyä järjestäjällä on tilitysvelvollisuus eli hänen on toimitettava poliisille luotettava selvitys kerätyistä varoista ja niiden käytöstä. Selkeä kohde helpottaa järjestäjän selvitystyötä, vinkkaa tiedotteessa komisario Jutta Store.

Lahjoittajan kannattaa aina ennen lahjoitustaan tarkastaa, että keräyksen yhteydessä on ilmoitettu joko poliisin antama pienkeräysnumero tai rahankeräyksissä keräyksen lupanumero.

– Keräyksiä valvomalla poliisi turvaa niiden luotettavuuden, ja lahjoittaja voi olla varma siitä, että hänen lahjoituksensa menee juuri siihen käyttötarkoitukseen, mitä keräyksen järjestäjä on ilmoittanut, Store toteaa.