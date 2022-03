Oletko nähnyt tätä teinipoikaa? Poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta nuoresta

Lounais-Suomen poliisi kaipaa tietoa 16-vuotiaasta Carlo Hoeffneristä.

Hoeffner on nähty viimeksi 13. helmikuuta Raisiossa. Hän on noin 170 senttiä pitkä ja hoikka. Hoeffnerilla on ruskeat silmät, tummat kulmakarvat ja vaaleaksi värjätyt hiukset. Hänellä on yleensä yllään tummat vaatteet.

Kaikki havainnot nuoresta pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 4117 655. Ajankohtaisista havainnoista voi ilmoittaa suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.