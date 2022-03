Turkulaisyritys Faron havaitsi, että geenimutaatio voi suojata akuutin keuhkovamman ja koronan hoidossa

Turkulainen biolääkeyritys Faron Pharmaceuticals on havainnut geenimutaatio SNP:n (yhden nukleotidin polymorfismi) vähentävän haitallisia yhteisvaikutuksia, joita kortisonin ja interferonin yhteiskäytöllä on koronan ja akuutin keuhkovamman hoidossa.

Faron havaitsi vuonna 2018 lääkkeiden yhteisvaikutuksen, joka lisäsi potilaiden kuolleisuutta. Nyt saatujen tulosten mukaan geenimutaatio kuitenkin vähentää haittoja.Uudessa tutkimuksessa käytiin läpi tarkentavia analyyseja, joilla selvitettiin SNP-geenimutaation vaikutusta glukokortikosteroidihoitoa saavien keuhkovammapotilaiden immuunivasteeseen.

– SNP on suhteellisen yleinen polymorfismi, jolla ei aiemmin ole tunnistettu olevan kliinistä merkitystä. Tutkimuksemme osoittaa kuitenkin, että SNP on itse asiassa merkittävä tekijä tautitiloissa, joissa interferoneilla ja glukokortikosteroideilla on merkittävä vaikutus potilaan ennusteeseen, Faronin operatiivinen johtaja Juho Jalkanen sanoo tiedotteessa.

Faron on jättänyt patenttihakemuksen SNP:n käytöstä potilasvalintamenetelmänä, jolla voitaisiin arvioida, ketkä hyötyvät interferoni-beeta-hoidosta siitä huolimatta, että saavat kortisonihoitoa.

SNP-mutaatio on polymorfismi, jota kantaa noin 45 prosenttia afrikkalaistaustaisista ihmisistä, 34 prosenttia valkoihoisista ja 10 prosenttia aasialaisista. Tämä ero SNP:n esiintyvyydessä tekee aasialaistaustaisista ihmisistä huomattavasti alttiimpia interferonin ja glukokortikosteroidin haitalliselle yhteisvaikutukselle.

Faron kehittää Traumakineä eli kokeellista, suonensisäisesti annosteltavaa beeta-1a-interferonihoitoa.

Hoitoa kehitetään akuuttiin keuhkovammaan ja muihin hapenpuutteeseen tai voimakkaaseen tulehdusreaktioon liittyviin sairauksiin. Traumakinen tehoa selvitetään tällä hetkellä myös sairaalahoitona koronavirustautiin.