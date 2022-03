Henkilöstöravintola Energeia on kaikille avoin lounaspaikka Itäharjulla

Ystävänpäivänä Turun Itäharjulle, Turku Energian uusiin toimitiloihin avautunut lounasravintola Mood Energeia on kaikille avoin lounaspaikka, josta löytyy erilaisia lounasvaihtoehtoja paikan päällä syötäväksi tai mukaan otettavaksi.

Mood Energeia on Mood-konseptin ensimmäinen ravintola. Maaliskuun alussa avautui Mood Elo Turun Ylioppilaskylän Tyyssijaan. Keväällä oman Mood-ravintolansa, Dynamiksen, saa myös Naantalin Voimalaitos.

Skandinaavisella ja modernilla tyylillä sisustetussa Energeiassa on tilaa 150 lounasasiakkaalle. Kesällä lisätilaa saadaan sisäpihalle avautuvasta terassista.

– Kesällä sisäpihalle on tulossa terassi, jonne tuomme jossain vaiheessa grillin, joten asiakkaat pääsevät nauttimaan lounaaksi myös grilliherkkuja, kertoo ravintolapäällikkö Ulla Tiihonen.

Runsaasta buffet-pöydästä löytyy lounasaikaan joka arkipäivä erilaisia salaatteja, leipää sekä kasvis- ja liha-, kala- tai kanavaihtoehtoja. Energeiasta saa myös free living -lounasta, joka sisältää ruokaisan salaattipöydän ja keiton. Joka viikko tarjolla on myös lautasannoksena tarjottava bistroherkku.

– Vitriinissä on helposti mukaan otettavia aamu- ja välipalatuotteita. Aulaan on tulossa take away –piste, josta saa ostettua lounaan helposti ja nopeasti mukaan, Tiihonen sanoo.

Mood-ravintolakonseptissa painottuvat suomalaiset raaka-aineet ja kestävän kehityksen ratkaisut. Keittiömestari Jani Torkon mukaan Mood-ravintolat tarjoavat niin skandinaavisia herkkuja kuin maailmalta tuttuja makuja.

"Suomalaisten makujen ja lähituotteiden lisäksi tarjolla on muun muassa marokkolaisia ja aasialaisia makuja." Jani Torkko

Torkolla on yli viidentoista vuoden kokemus ravintolakeittiöistä. Hän haluaa luoda Moodille trendikkäitä makuja ja kehittää vegaanisten tuotteiden tarjontaa.

– Haluamme tuoda iltaravintoloista tuttuja elementtejä ja makumaailmaa lounastarjontaan. Suomalaisten makujen ja lähituotteiden lisäksi tarjolla on muun muassa marokkolaisia ja aasialaisia makuja, Torkko sanoo.

Vierailupäivänä buffet-pöydässä oli salaattien ja hedelmien lisäksi tarjolla kasvisburgeri ja maalaisranskalaiset sekä paistettu lohipala ja uudet perunat sitruunaisen kermaviilikastikkeen kera.

Free living -puolella tarjolla oli vegaanista borssikeittoa, naudan lastuja ja falafelejä. Viikon bistroannos koostui chapattileivän päälle kasatuista falafeleistä, munakoisosta, tzatzikistä, salaatista, tomaateista, lehtikaalista ja sahramilla maustetusta bulgurista.

Testattavaksi valikoitui viikon bistroannos, joka näytti ja tuoksui herkulliselta. Lautasella oli runsaasti erilaisia makuja ja kivasti niin mausteisuutta, raikkautta kuin rapeuttakin. Lounaan kruunasi kustavilaisen pienpaahtimon Mokkapuun kahvi ja makea rocky road -jälkkäri.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.