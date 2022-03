Lounais-Suomen turvapaikkakäsittelyt keskitetty Raisioon – hakemusruuhkan vuoksi poliiseja siirretty vastaanottotehtäviin

Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa muutamassa päivässä enemmän turvapaikkahakemuksia ja tilapäisen suojelun hakemuksia kuin koko viime vuonna yhteensä. Hakemusten käsittely on keskitetty Raision poliisiasemalle. Poliisi pyrkii käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

– Asioinnin tulisi olla mahdollisimman vaivatonta, ja Raisiossa kaikki onnistuu niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Siellä meillä on käytössämme rekisteröintiin tarvittavat laitteet, tulkkauspalvelu sekä ulkomaalaislain mukaisiin tehtäviin koulutettu henkilöstö, rikoskomisario Matti Airaksinen Lounais-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaistutkintayksiköstä listaa.

Toiminnan nopeuttamiseksi Lounas-Suomen poliisi on kiireellisesti järjestellyt toimintaansa. Poliiseja on esimerkiksi irroitettu hakemusten vastaanottotehtäviin muista tehtävistä. Tähän mennessä asiakkaita on pystytty palvelemaan ilman pitkiä viiveitä. Hakijamäärien kasvaessa jonotukselta ei Airaksisen mukaan voida kuitenkaan välttyä.

– Nyt turvaa hakevat ovat pääasiassa naisia ja lapsia, joiden hätä on käsinkosketeltavaa. Ovi on auki jokaiselle, ja poliisi tekee kaikkensa, jotta kykenemme parhaiten auttamaan ihmisiä tässä tilanteessa, hän sanoo.

Turvapaikanhakijaryhmiä on viime päivinä saapunut Raision poliisiasemalle linja-autokuljetuksilla. Sujuvuuden varmistamiseksi poliisi toivoo tulijoita tai heidän saattajiaan mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan isompien yksittäisten ryhmien saapumisestaan poliisiasemalle hyvissä ajoin.

Myös Satakunnassa Porin poliisiasemalla on valmius vastaanottaa hakemuksia, ja kapasiteettia kasvatetaan kaiken aikaa. Porin osalta poliisi toivoo, että asioinnin sujuvoittamiseksi saapumisesta sovittaisiin etukäteen sähköpostilla.

Turvapaikanhakuprosessin hallinta kuuluu Maahanmuuttovirastolle. Poliisin tehtävänä on Rajavartiolaitoksen ohella ottaa vastaan turvapaikkahakemus ja rekisteröidä turvapaikanhakija. Tämän jälkeen hakemus siirtyy Maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi.

Viimeaikaiset turvapaikkahakemukset ovat pääasiassa Ukrainan kansalaisilta. Ukrainasta sotaa pakenevien ei ole Euroopan Unionin linjauksen vuoksi pakko tehdä turvapaikkahakemusta, vaan he voivat vaihtoehtoisesti tehdä tilapäisen suojelun hakemuksen.

– Käytännössä tilapäisen suojelun kautta hakija pääsee saman tuen piiriin kuin turvapaikkahakemuksen jättämällä, Airaksinen sanoo.

Lounais-Suomen poliisin ulkomaalaistutkintayksikkö tekee tiivistä yhteistyötä keskeisten yhteistyöviranomaisten, kuten vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviraston ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

– Raisiossa Maahanmuuttovirasto sijaitsee samassa kiinteistössä poliisin kanssa, mikä mahdollistaa erinomaisen paikallisen yhteistyön, Airaksinen sanoo.

Lounais-Suomen poliisilaitokselle tulevat turvapaikanhakijat ohjataan ensisijaisesti Raision poliisiasemalle (Nallinkatu 8, Raisio). Ulkomaalaistutkintayksikön päivystysnumero palvelee arkipäivisin virka-aikana kello 8–16 numerossa 0295 444 818.