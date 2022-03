Kakolanrinteestä kaadetaan kaikkiaan yli 50 puuta

Kakolanrinteen kipuaminen käy alkavalla viikolla entistä hankalammaksi, kun puunkaatotyö aiheuttaa maanantaista alkaen tilapäistä haittaa Chiewitzin serpentiinin alueella. Myös Kakolan funikulaari otettiin pois käytöstä köysistön kiristyspyörän rikkouduttua viime viikolla. Rinnehissin korjausaikataulu ei ole tiedossa.

Kakolan puistojen kunnostustyö aloitetaan lahonneiden puiden kaadolla Linnalehdon alueella ja Kakolanpuistossa. Itse rakennustyöt on määrä aloittaa loppukesästä.

Linnalehdon alueella kaadetaan yhteensä 28 puuta: saarnia, vaahteraa, jalavia sekä hedelmäpuita. Pääosa puista on nuorehkoja saarnensurman vaivaamia saarnia, jotka ovat itsekseen kylväytyneet nykyiselle niitylle ja vanhaan vankilan aikaiseen hedelmätarhaan.

Osa puista on vanhoja jalavia ja vaahteroita, joita vaivaavat erilaiset sienitaudit ja kuivuus, Turun kaupunkiympäristön tiedotteessa kerrotaan.

Myös vanhoja pystyynkuolleita omena- ja kirsikkapuita poistetaan. Kaksi vanhaa puuta sahataan ”torsoiksi” eli muutaman metrin korkuiseksi pökkelöksi. Torsojen avulla edistetään puiston eliöstön monimuotoisuutta. Näiden lisäksi raivataan alueen vesakkoa, jota on syntynyt viime vuosien aikana runsaasti.

Linnalehdon alueesta on määrä kehittää luonnonläheistä viheraluetta, johon rakennetaan portaikkoja, käytäväverkosto ja istuinpenkkejä.

Turun kaupungin suunnitelmien mukaan puistoon istutetaan myös uusia puita ja pensasryhmiä.

Kakolanpuistossa kaadetaan yhteensä 23 puuta: 14 vaahteraa, 7 vuorijalavaa sekä yksi puistolehmus ja saarni.

Vuorijalavia on lahottanut voimakkaasti jalavanpakuri. Puita vaivaa myös yleinen elinvoiman hiipuminen, joka johtuu puiden korkeasta iästä ja kesien kuivuudesta. Saarni on vaikeasti saarnensurman vaivaama. Myös Kakolanpuistossa sahataan kaksi puuta torsoiksi. Myöhemmin sorapintainen Chiewitzin serpentiini on määrä kunnostaa koko matkaltaan kivituhkapintaiseksi, valaistuksi puistokäytäväksi. Serpentiinitie ja puistikko on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi

Puunkaatotyöt urakoi Desentti Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden tilaamana.

