Turun jokirannassa luvassa markkinat – kauppiaita tulossa 120

Jokirannan kevätmarkkinat järjestetään Turussa perjantaista sunnuntaihin 18.–20. maaliskuuta. Markkinat ovat avoinna perjantaina ja lauantaina kello 9–18 ja sunnuntaina kello 10–16. Markkinat levittäytyvät jokirantaan Läntiselle Rantakasulle Tuomiokirkkosillan ja Aurasillan väliselle alueelle.

– Markkinoilla on tarjolla eri maakuntien erikoistuotteita, kertoo tiedotteessa tapahtumavastaava Ari Kallas.

Kaiken kaikkiaan Jokirannan kevätmarkkinoille osallistuu noin 120 kauppiasta.

Jokirannan kevätmarkkinoilla kävijöitä tervehtivät isot Terveenä tervetuloa markkinoille -kyltit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi turvaohjeineen. Alueella on yleisiä käsidesipisteitä. Lisäksi kaikilla kauppiailla on myös osastoissaan vapaasti yleisön käytössä olevat näkyvästi merkityt käsidesipisteet. Ohjeena on, ettei markkinoille tulla kuin täysin terveenä, ja maskien käyttöä suositellaan vahvasti.