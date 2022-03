Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitosyksikön sähköntuotanto alkoi tänään lauantaina 12. maaliskuuta puolilta päivin. OL3 parantaa merkittävästi Suomen sähköomavaraisuutta ja auttaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa uusi ydinvoimalaitos otettiin käyttöön viimeksi yli neljä vuosikymmentä sitten.

OL3:n reaktori käynnistettiin 21. joulukuuta 2021. Sen jälkeen tehotasoa on nostettu portaittain noin 27 prosentin tasolle. Nyt lauantaina klo 12.01 laitosyksikkö liitettiin valtakunnan sähköverkkoon 103 MW:n teholla.

Noin neljän kuukauden koekäyttövaiheen aikana OL3-laitosyksikön tehoa nostetaan portaittain 1600 MW:iin. Kyse on suuresta tuotantomäärästä, noin 3–4 terawattitunnista koekäyttöjakson aikana, joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähköntarpeesta. Tehotasot vaihtelevat koekäytön aikana merkittävästi.

– Sähköntuotannon aloittamiseen on valmistauduttu huolella ja tämä on hieno osoitus osaamisestamme. OL3 on merkittävä lisä kotimaiseen puhtaaseen sähköntuotantoon, jonka osuus nousee yli 90 prosenttiin. Samalla sähköntuonnin tarve vähenee alle puoleen, toteaa tiedotteessa tuotantojohtaja Marjo Mustonen.

– Sähköntuotannon aloittaminen on keskeinen virstanpylväs yhteisessä hankkeessamme laitostoimittaja Areva-Siemensin kanssa. Haluan kiittää kaikkia vuosien aikana hankkeessa työskennelleitä ydinalan ammattilaisia. Nyt jatkamme koekäyttöä nostamalla laitoksen tehoa vaiheittain ja valmistaudumme säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen, kertoo OL3-projektinjohtaja Jouni Silvennoinen.

OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa kuluvan vuoden heinäkuussa. Säännöllisen sähköntuotannon alettua OL3:n tuotanto vastaa noin 14 prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta.

