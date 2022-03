Yksi ihminen menehtyi Turussa Väisäläntiellä sattuneessa tulipalossa

Turussa torstai-iltana syttynyt tulipalo Väisäläntiellä on vaatinut ihmishengen. Poliisin mukaan palossa menehtynyt on noin 70-vuotias mies, joka asui todennäköisesti yksin asunnossa. Menehtyneen henkilöllisyys ei ole vielä vamistunut, vaan edessä on vielä oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen.

Tulipalosta tuli hälytys torstaina illalla noin kello 21.30. Useat kerrostalon asukkaista ilmoittivat savuhavainnosta porraskäytävässä.

Tulipalo on todennäköisesti alkanut asunnon keittiöstä. Poliisi on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta.