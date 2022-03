Tärkeimpien pyöräteiden kevätharjauksia aikaistetaan Turun seudulla. Aiemmin liukkaudentorjuntaan käytetyn sepelin poisto on tehty huhtikuun puoliväliin mennessä sulan kauden vakiinnuttua. Nyt harjaukset tehdään erikseen määritellyillä väylillä maaliskuun loppuun mennessä. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kevään kokeilussa on mukana Turun lisäksi myös Porin ja Rauman seutu.

Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen etenkin taajamissa on valtakunnallinen tavoite. Ely-keskus saa säännöllisesti keväisin palautetta, että pyöräilyväylät ovat ehtineet olla jo pitkään kuivina ja sulina ennen kuin sepelit harjataan pois. Jäättömällä ja lumettomalla asfaltilla oleva sepeli on pyöräilijälle liikenneturvallisuusriski, sillä sepeli toimii pyörän renkaan alla kuulalaakerin tavoin ja on etenkin mutkissa vaarallinen.

Lähtökohtaisesti sepelin harjaaminen aloitetaan, kun lämpötila on pysyvästi plussan puolella myös öisin. Kokeiltavan mallin riskinä onkin, että huhtikuussa on vielä yöpakkasia tai sataa lunta, jolloin sepeliä joudutaan levittämään uudelleen ja harjaus uusimaan.

Uudelleenharjauksen lisäkustannuksia isompana asia kokeilussa pidetään kuitenkin liikenneturvallisuuden varmistamista sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden ja sujuvuuden parantamista. Menettelyllä pyritään minimoimaan niin sepelin sulalla ja kuivalla asfaltilla aiheuttama vierintävaikutus kuin jään aiheuttaman liukkauden muodostama liikenneturvallisuusriski.

Ely-keskus jatkaa kunkin urakan hoitosopimuksen loppuun asti eli korkeintaan neljä vuotta. Solmittaessa uusia urakkasopimuksia tehdään päätökset kevätharjausten ajankohdista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Kokeilun ulkopuolisilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä kevätharjaukset tehdään edelleen 15. huhtikuussa mennessä tai sulan kauden vakiinnuttua huhtikuun aikana.