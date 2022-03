Raisio alkaa hakea teknistä johtajaa

Raision kaupunki alkaa hakea teknistä johtajaa, jolle maksettaisiin kuukaudessa 6 250 euron kokonaispalkkaa.

Kaupungin tekninen johtaja Antti Korte irtisanoutui viime lokakuun alusta lukien. Sen jälkeen hänen sijaisenaan on toiminut projekti-insinööri Timo Oja, jonka on tarkoitus jatkaa sijaistamista, kunnes virka on vakinaisesti täytetty, kuitenkin enintään 31. elokuuta 2022 asti. Raision kaupunginhallituksen on tarkoitus antaa maanantain kokouksessaan lupa viran hakumenettelyn käynnistämiseen.

Tekninen johtaja johtaa kaupungin elinvoima- ja kilpailukykytoimialalla infrapalveluiden vastuualuetta.