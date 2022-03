Lähes kaikki vierailukiellot Salon terveyskeskussairaalassa päättyvät

Salon terveyskeskussairaalan geriatrisen arviointiyksikön ja osaston 2 vierailukiellot ovat päättyneet. Geriatrinen arviointiyksikkö oli vierailukiellossa 7.3. alkaen vatsatautiepidemian vuoksi. Terveyskeskussairaalan osasto 2 oli puolestaan vierailukiellossa helmikuun loppupuolelta lähtien osaston sisäisen koronaepidemian vuoksi. Osastolla on edelleen hoidossa koronapotilaita, jotka on eristetty omaan soluunsa. Heidän osaltaan vierailukielto on voimassa.