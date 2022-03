Funikulaari poissa käytöstä toistaiseksi

Kakolan funikulaari on pois käytöstä toistaiseksi. Tällä kertaa katkon syynä on rikkoitunut köysistön kiristyspyörä. Vika ilmaantui keskiviikkona noin kello 16. Turun kaupunki kertoo, että vian korjaamiseksi on oltu yhteydessä italialaiseen laitetoimittaja Leitneriin. Korjausaikataulu ei kuitenkaan ole vielä tiedossa.

– Tekninen vika katkaisi Funikulaarin kiehtovan ylös-alas päiväohjelman keskiviikkoiltana ehkä vähän pidemmäksikin aikaa. Jotain meni rikki, huomenna lasketaan rattaat ja laakerit ja katsotaan koska palataan "linjalle", Turun liikennekeskus tviittasi keskiviikkona.

– Odotamme parempia aikoja ja tiedotamme heti kun funikulaari on taas liikenteessä, kerrotaan tämän päivän tviitissä.