Åbo Akademin säätiö jakoi lähes 16 miljoonaa euroa koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tukemiseen

Åbo Akademin säätiön vuosittain jakama avustus koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tukemiseen oli viime vuodelta 15,8 miljoonaa euroa. Avustukset ovat palkintoja, tukia, stipendejä ja apurahoja.

Säätiön tarkoitukseen kuuluu tieteen tukemisen lisäksi taiteen ja suomenruotsalaisen kulttuurin tukeminen. Jaetusta avustuksesta suurin osa myönnetään Åbo Akademille. Vuonna 2021 tämä tuki oli 13,6 miljoonaa euroa.

Kulttuurityöhön jaettu avustus oli 2,2 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy säätiön kolmen museon Sibelius-museon, Ett Hem -museon sekä taitelijakoti Casa Haartmanin ylläpito ja toiminnan johtaminen. Museotoiminnan kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa ja Åbo Svenska Teaterin tilakustannukset 0,4 miljoonaa euroa. Säätiön hallinnolliset ja kiinteistöhallinnolliset kustannukset olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Säätiön kolme museota olivat suljettuina osan vuodesta, jonka vastapainona tarjottiin hieman pidempiä kesäaukioloaikoja. Oltuaan suljettuna koko vuoden 2020, avasi Casa Haartman ovensa kesäksi. Museo Ett Hem oli avoinna kesällä ja syksyllä. Sibelius-museo houkutteli kävijöitä Ruisrock-näyttelyllä ja Sibbe Live! -konserttisarjalla. Kaikki kolme museota tekivät mittavan työn kokoelmien digitoinnin parissa. Digitoitu materiaali on nyt yleisön saatavilla kansallisessa Finna-hakupalvelussa.

Säätiön sijoitussalkun tuotto oli 19,1 prosenttia vuonna 2021. Epävarmoina aikoina taloudellinen vakaus on erittäin tärkeää:

– Säätiön sijoitusten hajautus vastaa nyt vuonna 2015 asettamaamme tavoitetta. Varoista noin 60 % on osakkeissa, 30 % kiinteistöissä ja 10 % koroissa. Tämän sekä vahvan pörssikehityksen ansiosta säätiön sijoitussalkun markkina-arvo on noussut 457 miljoonasta 807 miljoonaan euroon. Lisäksi sijoitussalkussamme on merkittäviä realisoitumattomia arvonmuutoksia puskurina huonompien aikojen varalle. Tämä on vaatinut määrätietoisuutta ja vahvaa sitoutumista sekä henkilökunnalta että strategiset päätökset tehneeltä hallitukselta. Ottaen huomioon päätehtävämme, Åbo Akademin tukemisen, olemme varautuneet hyvin myös huonompiin aikoihin. Lisäksi meillä on mahdollisuus harkinnanvaraisesti tarjota lisätukea Åbo Akademille toiminnan kehitystä varten, kertoo säätiön toimitusjohtaja Lasse Svens tiedotteessa.