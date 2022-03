Mikä on Suomen koronatilanne nyt? Katso koronakatsaus kello 10 alkaen

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tänään torstaina kello 10 tilannekatsauksen, jossa käsitellään tauti- ja rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja johtaja Mika Salminen THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat vastaamassa johtava asiantuntija Tuija Kumpulainen, hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen ja johtaja Jari Keinänen STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Koronavirusta kiertää väestössä edelleen laajasti, kertovat THL ja STM. Rokotteet suojaavat kuitenkin edelleen hyvin vakavaa tautia vastaan. Riskiryhmäläisten ja yli 60-vuotiaiden on erityisen tärkeää ottaa kaikki kolme rokoteannosta.

Rajoitusten keventyessä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli sunnuntaina 6.3. yhteensä 353 koronapotilasta. Potilaiden määrä on pysytellyt korkealla tasolla vuodenvaihteesta 2021–2022 saakka. Teho-osastoilla oli 6.3. 39 potilasta, kun 27.2. määrä oli 41.

Viikolla 9 teho-osastoille tuli 41 uutta covid-19-potilasta, kun edellisellä viikolla määrä oli 38. Osa raportoiduista potilaista on sairaalahoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronan vuoksi.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on 0,80–0,95 (90 prosentin todennäköisyysväli). Luku on laskenut viime viikosta, jolloin se oli 0,85–1,05 (90 prosentin todennäköisyysväli) eli sama kuin sitä edellisellä viikolla. Tehollisen tartuttavuusluvun arvio perustuu erikoissairaanhoidon koronatapauksiin.

Raportoitu koronatapausten määrä on puutteellinen kahden viime viikon ajalta, koska Tartuntatautirekisterin tietokantayhteyksissä on ollut teknisiä häiriöitä. Häiriö heijastuu myös erikoissairaanhoidossa olevien koronapotilaiden raportoituun määrään. Häiriötä korjataan parhaillaan.

Koronaviruksen perimän kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla. Koronavirusjäämien määrän kehityssuunta ei ole laskussa yhdelläkään paikkakunnalla eli myös Espoon ja Helsingin aiempi laskusuunta on tasoittunut. Koronavirusta erittyy vielä taudin jälkeenkin, joten epidemian taittuminen saattaa näkyä jätevesiseurannassa viiveellä.

30 vuorokauden sisällä positiivisesta koronatestituloksesta tapahtuneita kuolemia oli sunnuntaihin 6.3.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2 571. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (21.2.–6.3.) menehtyneitä on kirjattu 294, kun edeltävän kahden viikon vastaava luku oli yhteensä 152 menehtynyttä. Osana epidemian tilannekuvaa THL on seurannut kuukauden sisällä koronadiagnoosista raportoitujen kuolemantapauksien määrää. THL selvittää parhaillaan niiden menehtyneiden määrää, joilla pääasiallinen kuolinsyy ei kuitenkaan liity todettuun koronainfektioon.

Rokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin. Kolmansien annosten ottaminen on erityisen tärkeää riskiryhmille ja 60 vuotta täyttäneille. Kolmansia annoksia suositellaan vastedes myös 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Suomessa 9.3.2022 mennessä 18 vuotta täyttäneistä 86,3 prosenttia on saanut vähintään kaksi ja 61,4 prosenttia kolme rokoteannosta. Valtakunnallisesti rokottautuminen on hidastunut selvästi.

Rajoitusten keventyessä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kontaktien välttäminen sairaana, kotitestaus ja mahdollisimman korkea rokotuskattavuus.