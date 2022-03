Arkkipiispa osallistuu rauhanrukoukseen Turussa

Torstai-iltojen rauhanrukoukset ovat koonneet Turun tuomiokirkossa Ukrainan sodan aikana ihmisiä hiljentymään yhdessä, rukoilemaan rauhaa Ukrainaan sekä hakemaan lohtua levottomalle mielelle.

Rukoushetken yhteydessä on ollut myös mahdollisuus sytyttää rauhankynttilä ja laskea se pääalttarille vieville portaille. Rauhanrukoukset jatkuvat Turun tuomiokirkossa aina huhtikuulle saakka.

Torstaina 10. maaliskuuta Turun tuomiokirkon rauhanrukoukseen johdattelevat arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra isä Ion Durac. Rauhanrukous alkaa illalla kello 18.

Rukoushetkeä edeltää jo Pyhiinvaelluskeskuksen järjestämä Rauhan ja hyvän kävely. Pax et bonum – rauhaa ja hyvää on vanha pyhiinvaeltajien käyttämä tervehdys, joka on lainattu Franciscus Assisilaiselta. Yhteinen yksinkertainen pyhiinvaellus lähtee matkaan Turun tuomiokirkon edestä kello 17 ja palaa samaan paikkaan viimeistään kello 18. Rauhan ja hyvän kävelyille lähdetään aina torstaisin 14. huhtikuuta saakka.

Rauhanrukoukseen Turun tuomiokirkossa hiljennytään keväällä myös torstaina 17. maaliskuuta, 24. maaliskuuta, 31. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta kello 18. Rauhanrukoukset järjestetään yhteistyössä Åbo svenska församlingin kanssa, ja tilaisuudet ovat kaksikielisiä.

Turun tuomiokirkko on avoinna joka päivä kello 9–18. Kirkossa on myös mahdollisuus keskusteluun papin kanssa joka päivä kello 15–17.