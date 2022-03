Korona iski Sibelius-museon Trioiltaan – konsertti siirtyy keskiviikolta tulevaisuuteen

Sibelius-museon tälle illalle suunniteltu Trioilta siirtyy myöhempään ajankohtaan koronavirustapausten johdosta. Konserttiin jo aiemmin lipun ostaneet voivat olla yhteydessä Sibelius-museoon. Konsertin uusi päivämäärä pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian.

Trioilta on osa Sibbe Live! -konserttisarjaa, ja keskiviikkona soittovuorossa olisivat olleet Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian lehtorit Siljamari Heikinheimo, viulu, Erkki Lahesmaa, sello, ja Eveliina Kytömäki, piano. Muusikot ovat aiemmin tehneet yhteistyötä eri kokoonpanoissa, mutta soittavat myöhemmin toteutuvassa konsertissa ensi kertaa triona.

Trion jäsenistä Lahesmaa on syntyjään turkulainen ja Kytömäki on vaikuttanut Turussa jo kaksikymmentä vuotta. Oopperaohjaajanakin toiminut Heikinheimo puolestaan on muuttanut pääkaupunkiseudulta Turkuun muutama vuosi sitten.