Vuoden 2021 äitiyspakkauksen unileluissa mahdollisesti valmistusvirheitä – Kela pyytää asiakkaitaan tarkistamaan lelunsa

Vuoden 2021 äitiyspakkauksen yksittäisissä Laiskiainen-unileluissa on todettu turvallisuutta vaarantava valmistusvirhe. Unilelujen saumoihin voi muodostua tuotteen normaalissa käytössä aukko, josta lapsi voi päästä käsiksi tuotteen sisällä olevaan vanuun.

Tukesin päätöksellä tuote on päätetty vetää pois myynnistä ja muusta jakelusta, ja päätös koskee yhtä tuote-erää. Mahdolliset vialliset tuotteet korvataan toisella unilelulla.

– Kyse on Tactic Games Oy:n valmistaman unilelun yksittäisistä tuotteista ja yhdestä Kelaan toimitetusta tuote-erästä. Uusia Laiskiainen-unileluja ei ole enää lähdössä asiakkaille, Kelan tiedotteessa kerrotaan.

Kela jakaa vuosittain noin 30 000 äitiyspakkausta, joissa on yhteensä noin miljoona tuotetta. Kelan perhe-etuuksien suunnittelija Veera Petäjä painottaa turvallisuuden olevan yksi pääkriteeteistä äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa, ja tuotteiden ja niiden valmistusmateriaalien tulee täyttää vaatimukset, joita EU:n ja Suomen lainsäädäntö asettaa turvallisuudelle.

– Seuraamme viranomaisten kanssa hyvin tarkasti tuotteille asetettuja asetuksia ja vaadimme leluista jo tarjousvaiheessa testiraportit, sillä tällaisen tuotteen kohdalla turvallisuus on erityisen tärkeää. Valitettavasti yksittäisissä tuotteissa on ollut valmistusvirhe, jota ei ole voitu huomata pistokokeissa tai pakattaessa tuotteita asiakkaille. Tuotteesta on vaadittu tavanomaiset testiraportit, ja näissä testeissä tätä virhettä ei ole havaittu, Petäjä kertoo.

Lelun saaneita asiakkaita pyydetään tarkistamaan saamansa tuote, ja virheellisen tuotteen saaneet asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kelan äitiyspakkauksen jakelijaan eli Suomen Kirjastopalvelu Oy:hyn korvaavan tuotteen hakemiseksi. Tarkistus koskee tuote-erää, jonka tunnus on 56798/09-2020, ja tieto tuote-erästä on sivusauman hoitolapussa.

