Ylityökielto vaikeuttanut Turun hoitajapulaa entisestään: tilapäishoitoa vähennetty, päivystysjonot pidentyneet

Ylityö on siis pakollista jotta hoito onnistuu?

Tuohan kertoo vain sen, että pelkästään oman vuoron tekeminen ei riitä vaan ylityötä on tehtävä jotta Potilashoito sujuu! Onko tuossa pohdittu pätkääkään, että se hoitaja jonka vuoron pitäisi loppua klo 15, on mahdollisesti ilmoittanut päiväkotiin asian? Tai hoitajan lapsi odottaa pääsyä harrastukseen? Hoitajalla itsellään on työkykyä ylläpitävä ryhmäliikuntatunti? Kotona odottaa lemmikki? Ei. Ylityötä ovat siis arkea, täysin rakennettu.



Miksi ei palkata henkilökuntaa?

