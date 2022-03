Viron pääministeri Kallas: Jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, Viro ratifioi sen välittömästi

Pääministeri Sanna Marinin (sd) tänään tavannut Viron pääministeri Kaja Kallas kertoi, että Viro seuraa hyvin tarkkaavaisesti Suomen keskustelua sotilasliitto Natosta. Jos Suomi hakee jäsenyyttä, Kallaksen mukaan Viro ottaisi päätöksen avosylin vastaan ja hyväksyisi Suomen jäsenyyden omalta osaltaan heti.

– Viro seuraa hyvin tarkkaavaisesti Suomen Nato-keskustelua. Vakuutan, ettei Suomella olisi Natossa parempaa ystävää kuin Viro. Jos Suomi hakee jäsenyyttä, Viro tulee ratifioimaan sen välittömästi, Kallas sanoi pääministereiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa Tallinnassa.

Pääministeri Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, liittyykö Suomi Natoon hänen kaudellaan. Marin ei suoraan ottanut kantaa kysymykseen.

– En halua tehdä mitään johtopäätöksiä. Tämä on keskustelu, jonka me käymme yhdessä kaikkien tahojen ja eduskuntapuolueiden kanssa.

Yhteistyötä tullaan varmasti tiivistämään, sanoi Marin

Marinin mukaan Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavalla tavalla ja Nato-keskustelu on nyt edessä kaikissa puolueissa Suomessa, mukaan lukien Marinin omassa puolueessa SDP:ssä. Marinin mukaan käytävä prosessi on perusteellinen, mutta nopea.

– Tällä hetkellä me pohdimme sitä, mikä olisi oikeanlainen tapa tätä keskustelua käydä ja todennäköisesti tulemme antamaan selonteon eduskunnalle, joka tulee käsittelee lukuisia eri kokonaisuuksia tähän muuttuneeseen tilanteeseen nähden.

Marin sanoi, että myös eurooppalaisen puolustuksen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hänen mielestään tämä ei ole vastakkaista Suomen yhteistyölle Naton kanssa, vaan ne toimivat samansuuntaisesti ja tukevat toisiaan.

– Suomi on Naton vahva kumppani, me olemme tiivistäneet yhteistyötä tässäkin tilanteessa ja tätä yhteistyötä varmasti tullaan kaikin tavoin vahvistamaan tulevaisuudessakin. Pohjoismaiden kesken, yhteistyössä Viron kanssa ja kaikkien keskeisten kumppaneiden kanssa on tärkeää, että toimimme yhdessä tässäkin tilanteessa, Marin sanoi.

Marin: Ennennäkemättömiä harppauksia energiainvestoinneissa

Lehdistötilaisuudessa pääministeri Marin totesi, että Suomi ja Viro osana EU:ta tuomitsevat vahvasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Marinin mukaan EU-maiden ja länsimaiden yhtenäisyys ja Venäjään kohdistetut talouspakotteet ovat eristäneet maan tehokkaasti.

– On tärkeää muistuttaa tässäkin tilanteessa siitä, että samanaikaisesti kun Venäjä on tällä hetkellä yksinäisempi kuin koskaan, me olemme yhdessä Eurooppana ja läntisenä maailmana Ukrainan tukena, ja me olemme yhdessä vahvempia kuin koskaan.

Marin sanoi, että pakotteita ollaan vastaisuudessa valmiita lisäämään ja mainitsi tällä viikolla järjestettävästä epävirallisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta Pariisissa sekä muutaman viikon kuluttua olevasta varsinaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta.

– Näissä kokouksissa tulemme varmasti keskustelemaan jatkoaskelista, millä tavalla voisimme antaa vieläkin vahvemman vastauksen Venäjän toimiin ja sitä kautta vaikuttaa siihen, että tilanne rauhoittuisi ja Venäjä lopettaisi sotatoimensa Ukrainassa.

Marin korosti Suomen ja Viron välistä erityissuhdetta ja sen merkitystä muun muassa energiaturvallisuuden kannalta Euroopan maiden irtautuessa Venäjän fossiilisista polttoaineista.

– On aivan selvää, että me tulemme ottamaan koko Eurooppana nyt ennennäkemättömiä harppauksia energiainvestointien suhteen, omavaraisuuden varmistamisen suhteen, huoltovarmuuden suhteen energiakysymyksissä.

Viron ja Suomen pääministerien tapaamisen asialistalla oli maanantaina myös Suomen ja Viron yhteistyön kahdenvälinen kehittäminen esimerkiksi vihreän siirtymän ja digitaalisen yhteistyön aloilla. Marinin ohjelmaan kuului myös keskustelu Viron parlamentin puhemiehen Jüri Rataksen kanssa.

Pääministeri Marin keskusteli maanantaina myös puhelimessa Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören kanssa. Esillä oli tiiviin yhteistyön ja yhtenäisyyden merkitys. Suomi tiivistää turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Norjan kanssa.

Venäjän lähetystön sisäänkäynnille ripustettu Ukrainan lippuja

Tallinnan vanhassakaupungissa sijaitsevan Venäjän suurlähetystön edustalle oli ripustettu lukuisia Ukrainan lippuja ja Ukrainaa tukevia viestejä.

Lähetystön sisäänkäynnin eteen pystytettyyn aitaan oli kiinnitetty esimerkiksi kuva Venäjän presidentti Vladimir Putinista, jolla on pellen nenä. Kylteissä ja lapuissa oli muun muassa venäjän- ja englanninkielisiä tekstejä kuten "Lopeta tappaminen", "Olen venäläinen ja vastustan Putinin sotaa", "Venäläiset sotaa vastaan", "Eläköön Ukraina", "Putinin sodan uhrien muistolle". Paikalle oli myös jätetty kukkia ja kynttilöitä.