Veden keittäminen jatkuu Ruskon Vahdolla

Kunnan tekniset palvelut tiedottavat, että talousvettä on yhä syytä keittää Vahdolla. Tänään aamulla on verkostosta otettu kuusi näytettä, jotka on toimitettu tutkittaviksi laboratorioon. Seuraavan kerran tietoa asiasta luvataan huomenna tiistaina.

Ensimmäinen kehotus keittää talousvesi annettiin toissapäivänä lauantaina.