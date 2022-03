Missä ja mikä täällä löyhkää? Selvitämme Turun hajuongelmia, kerro meille havainnoistasi

Turun yllä leijaileva hajucocktail näyttäisi rikastuneen viime vuodesta entisestään. Itäisen Turun ominaishajuksi muodostunut kuvottava kakkalöyhkä ja lännen lämpimän imelä kaasumainen lemu ovat saaneet kaverikseen voimakkaan oksennuksen hajun, joka tuntuu tavoittaneen viime viikkoina turkulaiset kaupunginosaan katsomatta.

Voimakasta oksennuksen hajua lämpimine koirankakkavivahteineen on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ylitarkastaja Erika Liesegangin mukaan havaittu poikkeuksellisen laajalla alueella: Uittamolta Halisiin ja Suikkilasta Raisionjoen rannalle.

– Paljon havaintoja tehtiin 18.–21. helmikuuta. Niitä on tullut Ruissalosta Saaronniemen pohjoisrannalta, Raisionjoen rannalta, Räntämäestä, Halisista, Suikkilasta, Westparkista, Aurajokirannasta ja Koroisilta, Liesegang listaa.

Hajuun on Liesegangin mukaan törmätty aina Naantalissa asti. Mysteeriä on pohdittu Ely-keskuksen ja Turun kaupungin ympäristönsuojelun yhteistyönä.

– Onko tässä talvessa jotain niin poikkeuksellista, tuleeko vedestä tai maaperästä jotain?

Toistaiseksi voimakkaan oksennuksen hajun lähdettä ei ole onnistuttu selvittämään.

– Pääosa havaintopaikoista on veden läheisyydessä. Se on ainoa, mikä niitä yhdistää. Vaikka on ollut pakkasta, on paikoin ollut sulaakin vettä, meren- ja joenpohjan hajut, kaisloja, näitä on pohdittu, mutta ne ovat vain arveluja, Liesegang summaa.

Turun Sanomien tietojen mukaan hajuun on törmätty idästä länteen myös viime viikolla.

Mikä haisee ja missä, kerro hajuhavaintosi kyselyssä! Käytämme lukijoiden havaintoja pohjana Turun hajuongelmia selvittävälle kartalle.