Krapulaankin sekoitettuun häpeiltyyn neurologiseen sairauteen tarkoitettu uusi hoitomuoto tulossa ensimmäisenä Tyksiin

Huonosti tunnettu ja alidiagnosoitu essentiaalinen vapina on etenevä liikehäiriösairaus. Se on yksi tavallisimmista neurologisista sairauksista ja koskettaa kaikenikäisiä. Sairastavia on Suomessa arviolta noin 50 000–80 000. Yleisyydestään huolimatta sairaus on huonosti tunnettu ja oireet tulkitaan usein virheellisesti jännittämiseksi, krapulaksi tai Parkinsonin taudiksi. Sairauteen liittyy myös turhaan häpeää, peittelyä ja jopa sosiaalista eristäytyneisyyttä.

– Vapinaa ilmenee pääasiassa yläraajoissa ja joskus myös pään alueella, äänessä, jaloissa tai koko kehossa. Vapina saattaa vaikeuttaa huomattavasti useita arjen toimintoja, kuten syömistä, juomista tai kirjoittamista, kertoo etujärjestöyleislääketieteen ja neurologian erikoislääkäri Rebekka Ortiz liikehäiriösairauksia sairastavien etujärjestö Parkinsonliitto ry:n tiedotteessa.

Arviolta noin neljä prosenttia yli 40-vuotiaista sairastaa essentiaalista vapinaa. Suurimmalla osalla oireet ovat lieviä ja niiden kanssa pärjää joko lääkehoidolla tai ilman. Osalla kuitenkin sairaus heikentää merkittävästi toimintakykyä.

– Merkittävä osa työikäisistä sairastavista joutuu jäämään eläkkeelle sairauden takia, Tyksin neurokirurgian erikoislääkäri dosentti Janek Frantzén sanoo.

Suomeen on saapumassa essentiaaliseen vapinaan tarkoitettu uusi hoitomuoto, kohdennettu ultraäänihoito. Hoitoa saa jatkossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Tyksin ylilääkäri, professori, radiologian vastuualuejohtaja Roberto Blanco Sequeiros kertoo, että sairaalaan ollaan hankkimassa neuro-HIFU-laitetta. HIFU-hoito on essentiaaliseen vapinaan käytettevä täydentävä hoitovaihtoehto syväaivostimulaatiohoidon ja toispuolisen RF-talamotomian rinnalla.

Hoito voi parantaa toiminta- ja työkykyä niillä, joille lääkehoidosta ei ole apua. Kohdennettu ultraäänihoito on sairastavien parissa odotettu täydennys hoitokeinojen valikoimaan syväaivostimulaation rinnalla.

– Essentiaalinen vapina on etenevä sairaus, jonka oireiden lievittämiseen käytetään lääkehoitoa. Karkeasti arvioituna noin kolmannekselle haetaan muita hoitokeinoja, mikäli lääkehoidolla ei saada oirekuvaa riittävästi lievennettyä tai lääkehoitoon liittyy ongelmia, Frantzén toteaa.

Kohdennettu ultraäänihoito tapahtuu magneettikuvauslaitteen sisällä tietokoneavusteisesti potilaan ollessa hereillä. Ultraäänellä saadaan aikaiseksi pieni, hyvin tarkkarajainen leesio yliaktiiviselle aivoalueelle ja sen myötä saadaan sammutettua vääränlainen aivoaktiviteetti, joka aiheuttaa potilailla hankalat vapinaoireet. Hoito on kajoamaton eli siinä ei avata ihoa eikä kalloa tai mennä mekaanisesti aivokudoksen läpi.

– Jokaisen potilaan kohdalla arvioidaan yksilöllisesti, mikä hoitomuoto soveltuu parhaiten potilaalle. Arviossa on mukana moniammatillinen työryhmä, Sequeiros kertoo.