Fazer luopuu kaikista toiminnoistaan Venäjällä, yhtiö kertoi sunnuntaina illalla. Yhtiö on toiminut leipomoliiketoiminnassa paikallisesti Moskovassa ja Pietarissa ja työllistänyt noin 2300 henkeä. Vuonna 2021 Venäjän liikevaihto oli noin 157 miljoonaa euroa eli 13 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

– Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin luopua toiminnoistamme Venäjällä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vihamielinen teko, jolla on traagiset seuraukset koko alueelle. Meidän on pitänyt huomioida useita sidosryhmiä ja vakavia seurauksia, emmekä näin ollen ole voineet luopua toiminnasta niin nopeasti kuin olisimme toivoneet. Olemme työskennelleet ja edenneet niin nopeasti kuin on ollut mahdollista, riskit ja uhat huomioiden, sanoo Christoph Vitzthum, Fazerin konsernijohtaja tiedotteessa.

Jo aiemmin Fazer lopetti viennin ja keskeytti investoinnit Venäjälle.