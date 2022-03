Rikkoutuneesta runkovesiputkesta tulvii vettä omakotitalojen tonteille ja kellareihin Vähäheikkilässä

Rikkoutuneesta runkovesijohdosta tulviva vesi uhkaa rakennuksia Puistomäentien ja Uittamontien risteyksessä Vähäheikkilässä. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle lauantaiaamuna yhdeksän aikaan.

Päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo, että vuoto on tällä hetkellä aiheuttanut vahinkoa ainakin yhdelle omakotitalolle. Pelastuslaitos torjuu lisävahinkoja alueella. Myös Turku Energian ja vesilaitoksen torjuntatoimet ovat käynnissä.

– Vettä tulvii omakotitalojen tonteille ja kellareihin. Yhteen kellariin on vettä nyt mennyt ja useampi talo on vaarassa. Yhdestä talosta on sähköt katkaistu, Virolainen kertoo.

Tie jouduttiin sulkemaan kello kymmenen aikaan Puistomäenkatu 35 kohdalta.

Uutista päivitetty klo 10.31: Lisätty tieto tien sulkemisesta.