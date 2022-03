Silo AI palkittiin vuoden ict-teosta – Turussa yrityksen suuri tekoälykeskittymä

Turun kauppakamarin ict-teko-palkinto myönnettiin tänä vuonna Silo AI:lle. Perusteina ovat muun muassa vahva kasvu ja vaikuttavuus sekä laaja korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä Turun seudulla ja valtakunnallisesti.

– Turku on viime vuosina noussut merkittäväksi tekoälyn keskukseksi. Useat yritykset, kuten Silo AI ovat laajentuneet Turkuun, ja lisäksi kaupungissa on syntynyt useita tekoälyyn keskittyneitä yrityksiä, Turun kauppakamarin ict-valiokunnan puheenjohtaja Petri Syväjärvi perustelee.

Turun toimipiste on Silo AI:n toiseksi suurin tekoälyosaamisen keskittymä. Silo AI tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Turun Yliopiston ja Åbo Akademin kanssa, esimerkiksi Turku NLP -tutkijaryhmän ja Engineering of Data-intensive Intelligent Software (EDISS) -maisteriohjelman kanssa.

– Turku on merkittävä yliopistokaupunki, jonka tekoälyosaaminen on korkeatasoista ja laaja-alaista. Suurimmat tutkimuskeskittymät liittyvät luonnollisen kielen prosessointiin, terveysteknologiaan, sulautettuun tekoälyyn ja robotiikkaan. Turun toimipisteellä olemme halunneet tarjota osaajille mahdollisuuden jäädä Turkuun, ja samaan aikaan Silolla tehdä yhteistyötä kansainvälisten huippuasiantuntijoiden ja -yritysten kanssa, Silo AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlin kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Silo AI:n kertoo tavoitteekseen auttaa yrityksiä vahvistamaan tuotteiden kilpailukykyä tuomalla tekoäly osaksi tuotteita.

Silon asiakaskuntaa ovat muun muassa älykkäät ajoneuvot ja kaupungit sekä teollisuus ja älylaitteet.

– Tekoäly tulee osaksi lähes jokaista digitaalista tuotetta. Turun seudun perinteiset teollisuusalat eivät myöskään ole tästä poikkeus, joista esimerkkejä ovat laivojen autonomiset navigointiratkaisut ja suuret risteilylaivat sekä lääkekehitys, diagnostiikka ja terveysteknologia, Sarlin sanoo.

Silo AI työllistää yli 200. Yritys on kasvanut neljässä vuodessa yhdeksi Euroopan suurimmista tekoälytaloista. Se on kaksinkertaistanut sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän vuosi toisensa jälkeen ja tekee kannattavaa kasvua. Suomessa Silo AI:lla on toimipisteet niin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä kuin Oulussa. Vuonna 2020 Silo AI avasi toimiston Tukholmaan ja vuonna 2021 Tanskaan, jossa sen asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi Danske Bank.

Vuonna 2022 Silo AI:n tavoite on avata kaksi uutta tekoälykeskusta Eurooppaan ja lähes tuplata työntekijämäärä. Yhtiön tavoitteena on olla Euroopan lippulaivayritys tekoälyn saralla. Silo AI:n globaaleihin kumppaneihin kuuluvat Allianz, Rolls-Royce, Körber, Intel ja Nvidia.