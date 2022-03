Helmi-Tuotanto kehitti Säkylä-lahjakortin – joulukauppa kävi 10 000 eurolla

Helmi-Tuotannon Maria Tyyster ja Kristiina Helminen ovat suunnittelleet ja toteuttaneet yrityksensä kautta lahjakortin, jossa on mukana 20 paikallista yritystä. Ideana on, että kun ostaa yhden Säkylä Lahjakortin, lahjakortin saaja voi lunastaa sen missä tahansa mukana olevista yrityksistä. Tavoitteena on ylläpitää paikallisia palveluita.

Lahjakortti lanseerattiin joulun alla, ja lahjakorttimyynti ylitti parissa kuukaudessa 10 000 euron myynnin rajan.

Myös esimerkiksi raisiolainen kauppakeskus Mylly myy lahjakortteja, jotka ovat voimassa kaikissa kauppakeskuksen liikkeissä.