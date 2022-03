Yöllä syttynyt tulipalo Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimalan opetusrakennuksessa on saatu sammutettua, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Läheisen Enerhodarin kaupungin pormestarin mukaan tulipalo syttyi Venäjän hyökkäyksen seurauksena.

Zaporizhzhjan alueen sotilastoimen johtajan mukaan voimalasta vastuussa olevat kertoivat palon syttyneen laboratoriossa ja opetusrakennuksessa.

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat aiemmin, että ydinvoimalan turvallisuus on taattu. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) kertoi myös aiemmin Twitterissä saaneensa tiedon Ukrainasta, että palo ei ole vaikuttanut keskeiseen laitteistoon ja että voimalan henkilökunta tekee tilannetta lieventäviä toimia.

Zaporizhzhjan ydinvoimalan palosta kerrottiin yöllä yhden jälkeen Suomen aikaa voimalan omalla sekä läheisen Enerhodarin kaupungin pormestarin Telegram-viestipalvelun tilillä. Pormestarin mukaan ydinvoimalan tulitus päättyi yöllä noin kello kolmen aikaan.

Ukrainalaispelastajien mukaan venäläisjoukot estivät sammuttajien pääsyn voimalalle arvioimaan tilannetta. Suomen aikaa ennen aamukuutta ukrainalaisviranomaiset kertoivat, että pelastajat ovat päässeet alueelle.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi Orlovin sanoneen, että ydinvoimalan taisteluissa on syntynyt uhreja, mutta tarkka määrä ei ole olosuhteiden takia tiedossa. Orlov oli kertonut aiemmin, että ukrainalaisjoukot olivat taistelleet venäläisjoukkoja vastaan kaupungin laitamilla.

"Jos se räjähtää, tuhot ovat kymmenkertaiset Tshernobyliin verrattuna"

Ukrainan Zelenskyi syytti yöllä julkaistussa videoviestissään Venäjää ydinterrorismista. Zelenskyin mukaan Venäjä haluaa toistaa Tshernobylin katastrofin.

– Mikään muu maa kuin Venäjä ei ole koskaan ampunut kohti ydinvoimaloita. Tämä on ensimmäinen kerta historiassamme. Ihmiskunnan historiassa. Terrorivaltio turvautui nyt ydinterroriin, Zelenskyi sanoi.

Guardianin mukaan presidentti sanoo, että Euroopan on herättävä nyt, kun maanosan suurin ydinvoimala on tulessa ja Venäjän tankit tulittavat sitä. Zelenskyin mukaan tankeissa olevat tietävät, mitä he tulittavat ja olivat valmiita siihen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kommentoi Twitterissä paloa ydinvoimalassa ennen tietoa tilanteen rauhoittumisesta.

– Jos se räjähtää, tuhot ovat kymmenkertaiset Tshernobyliin verrattuna. Venäläisten on välittömästi lopetettava tulitus, päästettävä pelastusviranomaiset paikalle ja muodostettava turvavyöhyke, Kuleba kertoi.

Ukrainan Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui vuonna 1986 yksi historian pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista, kun yksi sen neljästä reaktorista räjähti. Laskeuma levisi ympäri Eurooppaa, myös Suomeen.

Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Se tuottaa noin 40 prosenttia Ukrainan ydinvoimaenergiasta.

Ydinsäteily ilmeisesti normaalin rajoissa

IAEA varoitti aiemmin vakavasta vaarasta, jos voimalan reaktorit vaurioituvat. Järjestö kertoi Twitterissä, että sen tapaturma- ja onnettomuuskeskus (IAEAIEC) on laitettu täyteen ympärivuorokautiseen valmiustilaan Zaporizhzhjan vakavan tilanteen takia. IAEA:n johtaja Rafael Grossi pyysi lausunnossaan jo torstaina lopettamaan välittömästi aseellisen voimankäytön Enerhodarin alueella.

Brittilehti Guardian mukaan ukrainalaisviranomaiset viestivät Telegramissa, että ydinsäteily on voimalan alueella normaalin rajoissa. Viranomaisten mukaan ainoastaan yksi ydinvoimalan kuudesta reaktorista on toiminnassa. Myös IAEA raportoi, että säteilytasot eivät ole nousseet Ukrainassa.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo sanoi seuraavansa Zaporizhzhjan ydinvoimalan tilannetta. Joe Biden keskusteli ydinvoimalan palosta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa puhelimitse. Valkoisen talon tiedotteessa kerrottiin, että presidentit vaativat Venäjää keskeyttämään sotatoimet alueella ja päästämään pelastajat voimalalle.

Myös Britannian pääministeri Boris Johnson keskusteli puhelimessa Zelenskyin kanssa. Pääministerin tiedotteessa vaateet Venäjää kohtaan olivat samanlaiset kuin Yhdysvaltain tiedotteessa.

– Pääministeri sanoi, että (Venäjän) presidentti (Vladimir) Putinin holtittomat toimet voivat nyt uhata suoraan koko Euroopan turvallisuutta, tiedotteessa kerrotaan.

