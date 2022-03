Tehy ja Super jättivät lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin – Varsinais-Suomi työtaistelun piirissä

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super jättivät torstaina lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin. Kahden viikon mittaisen lakon piirissä on 25 000 järjestöjen jäsentä.

Varoituksen mukaan lakko alkaa perjantaina 18. maaliskuuta ja päättyy 1. huhtikuuta.

Lakkovaroituksen piirissä on isoja sairaanhoitopiirejä, mukaan lukien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Järjestöjen mukaan lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi. Lakon piirissä ovat työsopimussuhteiset jäsenet.

Järjestöt perustelevat lakkovaroitustaan sillä, että työnantaja oli heidän mielestään haluton ottamaan sote-kriisiä ja hoitajapulaa neuvottelupöydässä vakavasti. Näin ratkaisuista ei päästy edes keskustelemaan.

– Viimeistään pandemia paljasti, kuinka hauras sote-järjestelmämme on erityisesti pitkittyvissä kriiseissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä on vahvistettava pohjoismaiselle tasolle. Asiasta vallitsee laaja kansallinen yksimielisyys, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, että kantokyvyn vahvistamisen pahin este on hoitajapula.

– Haemme hoitajapulaan ratkaisua sote-alan pelastusohjelman avulla työmarkkinapöydässä kuten poliittinen päättäjäkin on meitä kehottanut. Työnantaja ei ole kuitenkaan halunnut käsitellä asiaa mitenkään neuvotteluissa, vaan on päinvastoin keskeyttänyt ne. Vaikuttaa siltä, että KT on tällä hetkellä maan ainoa taho, joka ei tunnista vallitsevaa hoitajapulaa, Rytkönen toteaa.

Hoitajajärjestöt ovat vaatineet, että sote-kriisiin on välttämätöntä löytää uskottava, pidempiaikainen ratkaisu tällä neuvottelukierroksella. Järjestöt ovat esittäneet sote-alan pelastusohjelmaa, jolla nostettaisiin alan henkilöstön palkkoja 3,6 prosenttia vuosittain viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi.

Kuntasektorin neuvottelut keskeytyivät kuluvan viikon maanantaina, kun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat katsoi, että sovulle ei ole edellytyksiä. Hoitajajärjestöt julistivat tiistaina koko kuntasektorille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi helmikuun lopussa, eikä työrauha alalla ole enää voimassa.