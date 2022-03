Turkuun lähiaikoina Nuvaxovid-koronarokotetta

Turkuun saadaan lähiaikoina Nuvaxovid-koronarokotetta, kaupunki tiedottaa. Nuvaxovidia suositetaan henkilöille, joille ei voi antaa mrna- tai adenovirusvektorirokotetta.

Amerikkalaisen Novaxin kehittämä rokote edustaa perinteisempää rokoteteknologiaa kuin koronarokotteiden yhteydessä yleistyneet mrna-rokotteet. Yhtiö on toivonut tämän vähentävän koronarokotteen ottamiseen liittyvää epäröintiä.

Euroopan lääkevirasto antoi rokotteelle myyntiluvan viime vuoden lopulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suosittanut, että Nuvaxovidia voidaan antaa myös muille, jotka haluavat tätä rokotetta muiden valmisteiden sijaan. THL kuitenkin muistuttaa, että rokotetta ei välttämättä heti riitä kaikille.

Nuvaxovidia rokotetaan Turussa vain ajanvarauksella ja ajat avautuvat varattaviksi koronarokotuspuhelimeen ja eTerveyspalveluihin, kun rokotetta on saatavilla. Rokote on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ensimmäisiin ja toisiin rokoteannoksiin. Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta. Suositeltu annosväli on 6–12 viikkoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaupunki kertoo, että Turussa on edelleen runsaasti koronatartuntoja. Sen sijaan sairaalahoidon tarve on pysynyt siedettävänä. Turussa todetaan viikoittain noin 1 500 laboratoriovarmennettua koronatartuntaa. Se ei kerro epidemian koko kuvaa, sillä luvusta puuttuvat kotona tehdyt koronatestit. Myös hoivalaitosepidemioita esiintyy kaupungissa edelleen.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että osa ikääntyneistä ei ole vielä hakenut kolmatta rokoteannosta.

– Omaisten ja läheisten olisikin hyvä kannustaa ikääntyneitä täydentämään rokotussarja kuntoon, Peltoniemi muistuttaa.

Koronarokotuksia tarjotaan yhä useissa eri toimipisteissä ympäri kaupunkia. Sekä Pansiossa että Varissuolla rokotuksia annetaan maaliskuussa useina eri päivinä ilman ajanvarausta. Satakunnantien rokotusvastaanotolta koronarokotuksia saa joka arkipäivä klo 8.45–15.15. ilman ajanvarausta. Rokotustapahtumissa annetaan 1., 2. ja 3. rokotuksia. Tarkat tiedot rokotusajoista löytyvät täältä.